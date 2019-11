Viabilità: chiusa la Sp24 a Costanzana

Dalla Provincia arriva un primo aggiornamento sulla situazione della viabilità locale.

Nella mattina di domenica è stata riaperta al traffico la strada tra Balocco e Bastia, mentre è stata chiusa la SP24 a Costanzana per i problemi causati dal torrente Marcova.

Nella serata di sabato è stata chiusa per smottamenti anche la strada tra Varallo e Civiasco, dopo il cedimento di una rete di contenimento del versante.

In Valsesia restano chiuse da sabato le strade per Rima (dal ponte delle Quare) e Carcoforo (da Ferrare) a rischio slavina, le strade comunali per San Gottardo di Rimella e la strada comunale per la Val Vogna (comune di Alagna).

