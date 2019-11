Maltempo: in discesa il livello del Po - FOTO

Dopo il picco del pomeriggio, quando a Crescentino il livello idrometrico ha raggiunto i 5 metri, il Po sta decisamente scendendo di quota.

Tutte le stazioni di pompaggio sono state spente, il deflusso delle acque del reticolo idrografico minore prosegue senza problemi. Nonostante ciò prosegue costante il monitoraggio del territorio. La viabilità è scorrevole, il ponte sul Po tra Crescentino e Verrua Savoia è aperto e lunedì le scuole saranno regolarmente aperte.

Notizie positive anche da Trino, dove il Po, alle 23, è sceso sotto il livello dei 4 metri e anche la rete minore sta tornano scendendo di livello.

Negli altri centri della Bassa, è stata segnalata, a Caresana, l'esondazione del torrente Bona che ha causato la chiusura per tutta la notte della strada vicinale che collega il paese con le cascine Guidia e Bellincontro. Per raggiungere le stesse si può utilizzare la strada vicinale da Pezzana. Chi si mette in viaggio è invitato a prestare attenzione al manto stradale, che in molti tratti è rovinato per la pioggia.

In Valsesia restano isolati Rassa, Rima, Carcoforo, la Val Vogna e San Gottardo di Rimella: i soccorsi alla popolazione sono assicurati dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino.