Lunedì di passione sulle autostrade piemontesi: ecco le tratte interrotte

In Piemonte la giornata di lunedì 25 novembre si potrà prospettare difficoltosa, oltre che per gli eventi legati al maltempo, per conseguenti interruzioni della viabilità autostradale:

- la A6 Torino-Savona è interrotta nelle due direzioni tra Savona ed Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud;

- la A5 Torino-Aosta è interrotta tra Ivrea e Pont St. Martin, con transito dei soli veicoli leggeri su viabilità alternativa; i mezzi pesanti provenienti da Francia, Svizzera e Piemonte sono deviati verso il tunnel del Frejus, fino a nuove disposizioni;

- la A21 Torino-Piacenza è interrotta in entrambi i sensi di marcia tra i caselli di Asti Ovest e Villanova d'Asti.

Il traffico sul nodo stradale di Torino potrebbe essere quindi particolarmente congestionato.

Si invita a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti emessi dagli organi competenti:

https://www.stradeanas.it/it

https://www.cciss.it/web/<wbr></wbr>cciss/

www.5t.torino.it

https://www.muoversinpiemonte.<wbr></wbr>it/page/strade-chiuse-per-<wbr></wbr>maltempo