Incidente stradale, intorno alle ore 6 circa del mattino di domenica, a Piane Sesia, frazione di Serravalle.

Un’autovettura Giulietta, per cause da accertare, è uscita di strada abbattendo un palo della linea telefonica e cappottandosi.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuto un mezzo del distaccamento di Varallo dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza vettura e tratto di strada. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Borgosesia.