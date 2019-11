Cervetto in lutto: addio a Massimo Caccavo

Rione Cervetto e Carnevale vercellese in lutto: a 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 a a dicembre) è morto Massimo Caccavo, anima del Comitato e per anni volto del Lavandè, la maschera del rione.

Caccavo, dipendente dell'Asl di Vercelli, è morto all'ospedale Sant’Andrea, dove era stato ricoverato per l'aggravarsi della malattia che lo aveva colpito. A dare la notizia della morte, che ha destato grande commozione in tutta la città, è stato il figlio Davide sul suo profilo social: "Ha lottato fino in fondo, finché non ha trovato la pace", è il suo messaggio. Caccavo, che oltre al figlio lascia la moglie Rita, era un grande tifoso della Pro Vercelli - che seguiva con passione e dove aveva allenato i ragazzi delle giovanili - ed era una persona apprezzata nel mondo delle associazioni carnevalesche vercellesi.

Nelle prossime ore verranno resi noti data e ora del funerale.