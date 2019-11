Auto si ribalta alla rotonda di via Trino

Un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata, intorno alle 3.30 della notte tra sabato e domenica, alla rotonda di via Trino. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, l'auto si è rovesciata restando su un fianco. Sul posto sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Vercelli per stabilizzare il veicolo e mettete in sicurezza il mezzo e la zona, la Polizia di Stato, che si sta occupando degli accertamenti mentre il personale sanitario del 118 ha trasportato in ospedale i tre occupanti per cure e accertamenti. Al momento non sono note le loro condizioni di salute.