Hockey, l'Engas sbanca anche Novara

Derby infuocato per agonismo quello andato in scena a Novara fra Esergetica Azzurra e Engas Hockey Vercelli, che ha visto gli ospiti prevalere per 2-5 con Enea Monteforte ancora mattatore a segnare ben 4 gol.

Primo tempo: inizio equilibrato, con entrambi le formazioni al tiro, gli ospiti con Monteforte e Francazio, l’azzurra è pericolosa soprattutto in velocità e con Mastropasqua. L’equilibrio è rotto al 20’45 da Monteforte con un gioco di prestigio in area, subito dopo il Novara arriva vicino al pari, ma Brusa porta la partita sul 2-0. L’Azzurra preme, ancora con Mastropasqua e poi realizza, l’1-2 con Mele. La reazione di Hockey Vercelli è immediata con la seconda marcatura di Monteforte, un’astuzia da diretto porta per l’1-3. I padroni di casa insidiano in contropiede e al Vercelli viene annullato un gol di Monteforte per fallo di piede. Intanto, Villani rileva Orso nelle file dei bicciolani. Il punteggio si muove ancora a 3 minuti e mezzo dalla fine, grazie ad una bella combinazione in contropiede fra Francazio e Monteforte che segna. Si va, così, a riposo sull’1-4.

Secondo tempo: Pasciullo rileva Lo Priore fra i pali per gli ospiti ed entra Fiorentino per Villani. Il Novara è decisamente più smaliziato in pista e si fa vedere con numerose conclusioni, ma infruttuose, mentre i vercellesi si fanno vedere in contropiede. Novara al 14esimo raggiunge il decimo fallo commesso e Monteforte realizza la punizione ad uno, portando il tabellino sull’1-5. A 5’ dal termine, anche Vercelli raggiunge i 10 falli commessi, ma Maffè fallisce un tiro diretto per Novara, complice un ottimo Pasciullo. Sempre il capitano novarese accorcia le distanze a un minuto dalla fine, fissando il punteggio finale sul 2-5.

Formazioni: Esergetica Azzurra Novara: Mele, Mastropasqua, Tefa, Maffè e Marcon fra i pali. Engas Hockey Vercelli: Orso, Francazio, Brusa, Monteforte, Lo Priore in porta. Arbitro: Giorgio Fontana.

Tabellino reti: 1^T: 20’45 Monteforte (HV), 0-1; 17’11 Brusa (HV) 0-2; 15’09 Mele (Novara) 1-2; 14’45 Monteforte (HV) 1-3; 3’36 Monteforte (HV) 1-4; 2^T: 14’40 Monteforte (HV) 1-5; 1’42 Maffè (Novara) 2-5