Versa 1500 euro per un orologio "fantasma"

Acquista online un orologio pagando 1500 euro. Ma, dopo aver versato il denaro, merce e venditore scompaiono. L'ennesimo caso di truffa online ai danni di un vercellese è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Borgosesia, dove, pochi giorni fa, si è presentata una donna raccontando di essere stata truffata. La vittima ha spiegato di aver acquistato un orologio di marca, del valore di 1500 euro, su un sito internet ma, nonostante il bonifico bancario, non era venuta in possesso dell’oggetto e vani erano stati i tentativi di mettersi in contatto con il venditore.

I carabinieri hanno eseguito le opportune indagini scoprendo che il venditore era una truffatrice seriale dimorante a Roma che è stata deferita alla Procura della Repubblica di Vercelli per truffa.

L’invito che viene rivolto alla comunità vercellese, soprattutto in questi giorni in cui gli acquisti on line sono molto aumentati, per la concomitanza del black Friday/black Week, è quello di fare molta attenzione a non cadere nelle trappole del cosiddetto specchietto delle allodole, rimanendo vittime di truffe compiute da malintenzionati che propongono oggetti a prezzi molto convenienti, per poi non inviare la merce acquistata. Le forze dell'ordine ricordano che bisogna utilizzare sistemi di pagamento sicuri ad esempio paypal, in grado di risarcire tali eventi dannosi e soprattutto utilizzare siti sicuri, evitando quelli in cui la merce viene messa in vendita da privati residenti in luoghi lontani.