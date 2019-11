Maltempo, allerta rosso: "Evitate le zone golenali". Le raccomandazioni dei sindaci della Bassa

Peggiora la situazione idrogeologica in Piemonte, dove le previsioni del Centro funzionale di Arpa Piemonte segnalano, a causa della persistenza del maltempo, il passaggio all’allerta rossa nelle zone della Valsesia, Valle Cervo, nelle valli Chiusella, Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone (Torino), in Val Tanaro (Cuneo), Valle Belbo e Bormida. Allerta arancione in tutto il resto della regione, ad esclusione delle Valli Maira, Varaita e Stura, in provincia di Cuneo, dove si segnala un’allerta gialla.

Nell’Alessandrino, il Bormida e l’Orba hanno già superato la soglia di pericolo. Di conseguenza, per la giornata di domenica si prevede una situazione critica del Po, tra Torino e Crescentino.

Da domenica pomeriggio lo spostamento della perturbazione verso sudest favorirà un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, con una progressiva attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata. Condizioni più stabili solo dalle ore centrali di lunedì.

Sono previste esondazioni anche diffuse e problemi per il rischio di valanghe, nelle zone di montagna e di frane nelle aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico.

La Sala Operativa della Protezione civile di corso Marche 79 a Torino rimarrà aperta h24 per monitorare e gestire l’evento, fino al termine dell’emergenza.

I volontari continuano a lavorare sul territorio, sia quelli dei gruppi comunali, sia quelli del Coordinamento regionale, del Corpo Aib e dell’Associazione nazionale Alpini.

In provincia i sindaci di diversi centri hanno diffuso inviti alla prudenza: il sindaco di Caresana, Claudio Tambornino raccomanda ai concittadini "di evitare le aree golenali in territorio caresanese del fiume Sesia, della rogge Bona e Marcova". La stessa raccomandazione arriva dalla collega Emanuela Quirci di Motta de'Conti che raccomanda ai cittadini di stare lontani dalle zone golenali del fiume Sesia.

Anche il collega di Crescentino, Vittorio Ferrero, ha aggiornato le notizie per i suoi concittadini precisando che "Nelle prossime ore, soprattutto nella giornata di domani, si potrebbe verificare un innalzamento del livello idrometrico del fiume Po dovuto agli apporti di acqua degli affluenti che saranno in piena. Il Sistema locale di Protezione Civile è attivo per la vigilanza ed il monitoraggio. Mi sento tranquillo e fiducioso. Consiglio, comunque, di limitare gli spostamenti verso le aree di Piemonte in allerta rossa".

Servizi di monitoraggio attivati anche a Borgosesia, dove il sindaco Paolo Tiramani segnala che la macchina di controlli si è messa in moto e invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a evitare le zone a potenziale rischio di frane o di allagamenti. A scopo precauzionale è stato chiuso il Parco Magni. Finora, comunque, anche a Borgosesia la situazione è sotto controllo e non si segnalano particolari criticità.

Nell'alta valle, a rendere complicata la situazione, è l'improvviso innalzamento della temperatura che ha aumentato il rischio di valanghe e slavine. Di conseguenza sono state chiuse le strade comunali della Val Vogna (Riva Valdobbia), la strada per San Gottardo di Rimella e le provinciali per Rima e Carcoforo. Evacuazione in corso, a Rassa, per una quarantina di persone che erano salute nella località turistica per trascorrere una giornata nei ristoranti locali. La commissione slavine, infatti, ha disposto la chiusura precauzionale della provinciale tra Quare e Rassa e i turisti vengono fatti scendere, a bordo delle proprie auto, scortati dalle forze dell'ordine.