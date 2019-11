Crolla parte di un edificio: vigili del fuoco al lavoro

Parziale crollo di un vecchio edificio, nella mattina di sabato, a Moncrivello. Intorno alle 10,15 due squadre del Comando di Vercelli sono intervenute nel paese collinare per il crollo parziale di un edificio. La casa interessata non era abitata e pertanto non non si registrano feriti. Il crollo è avvenuto verso l'interno della proprietà e quindi non ci sono problemi alla viabilità ed è probabilmente dovuto a vetustà dell'intera struttura che si trova in uno stato alquanto precario. L'intervento, alle 11,30 è ancora in corso.