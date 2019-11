A fuoco un locale magazzino

Incendio a Tronzano, intorno alle 12,30: una squadra del distaccamento volontario di Santhià e una di Livorno Ferraris sono dovute intervenire in via don Abbondio per l'incendio di una stanza adibita a locale di sgombero. Molto probabilmente l’incendio è scaturito da una stufa a legna che era accesa in quel momento. L'intervento è valso allo spegnimento, allo smassamento dei materiali incandescenti e alla messa in sicurezza della zona. Sul posto presente anche la Polizia municipale di Tronzano per gli accertamenti del caso.