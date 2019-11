Vercellesi al volante: viaggiano di notte e guidano più veloci

Biella è la provincia piemontese dove la notte ci si muove di meno, Vercelli quella in cui si viaggia di più. Il dato emerge dai risultati dell'osservatorio UnipolSai sulle abitudini di guida in Piemonte. A seguito delle analisi delle scatole nere installate nelle auto nel 2018, in Regione si tende a utilizzare di meno l’auto: in calo il numero dei km percorsi dagli automobilisti, circa 400 km annui in meno. L’esperienza di guida in Regione è complessivamente positiva: rispetto alla media nazionale si sta in auto 7 minuti al giorno in meno a una velocità superiore di 2 km/h.

Asti è la provincia in cui si percorrono più km al giorno (51), per un totale di 14.619 km annui, seguita da Cuneo e Vercelli (rispettivamente 49 e 48 km), in coda Torino con 42 km giornalieri percorsi per un totale di 11.585 km annui. Nel 2017 sono stati complessivamente percorsi 12.063 km nella regione, 611 km in meno rispetto al 2013.

L’auto si utilizza 281 giorni l’anno e si percorrono 11.631 km; Torino è la provincia che risente maggiormente del traffico nonostante sia quella in cui si utilizzi meno l’auto (279 giorni l’anno contro una media nazionale di 286 gg) a Torino percorsi oltre 1.000 km annui in meno rispetto al 2013; Vercelli la provincia che “dà più gas”, con il picco di 36,7 km/h ed è la più “nottambula”. Asti al top per km percorsi: 13.798 all’anno e una media di 48 al giorno. Biella, come anticipato, è la provincia che si muove di meno di notte.

I dati vercellesi dicono che l'auto viene utilizzata 285 giorni l'anno, pecorrendo 48 chilometri al giorno. I vercellesi restano in media in auto un'ora e 15 minuti, viaggiando a una velocità media di 36,7 chilometri l'ora.