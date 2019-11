Maltempo: annullate diverse manifestazioni. I fiumi sono sotto controllo

Il fine settimana, che si era annunciato pessimo dal punto di vista meteorologico, sta confermando tutte le previsioni che avevano spinto Arpa Piemonte a emettere un avviso di allerta meteo arancione per gran parte del territorio, vercellese compreso.

"Le precipitazioni delle ultime ore - si legge in una nota della Regione - hanno determinato un incremento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d'acqua".

Fortunatamente, nel vercellese, la situazione è del tutto sotto controllo: a Trino è attivo, dalle 10, il Coc con i Vigili del Fuoco impegnati nelle verifiche preventive su tutto il reticolo idrografico che, al momento, non desta alcuna preoccupazione, come precisa il sindaco Daniele Pane in un post diffuso sui social.

Anche il sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero, ha scelto i social per raggiungere più rapidamente la popolazione. " Il Sistema locale di Protezione Civile ha già attivato tutte le procedure di vigilanza previste. Al momento possiamo affermare con fiducia che non ci dovrebbero essere grosse difficoltà per il nostro territorio - scrive in un post, in cui invita i cittadini - a seguire le indicazioni unicamente provenienti dai canali ufficiali: Città di Crescentino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte".

Le piogge intense e diffuse continueranno anche nelle prossime ore e diversi amministratori locali invitano la popolazione a prestare attenzione e a segnalare al più presto eventuali situazioni difficili: il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio, ricorda che il numero della Polizia locale per le emergenze è 329.7506781 e informa la popolazione, "dal pomeriggio di sabato sarà attivato un monitoraggio costante su tutto il territorio, in particolar modo sui punti sensibili del nostro territorio".

Intanto, a far le spese del maltempo, sono state alcune delle iniziative in programma nel fine settimana: a Santhià è stato annullato il mercatino di scambio "Ruggine", molto frequentato dagli appassionati di moto, mentre a Crescentino è saltato l'appuntamento con "Il sabato dei Villaggi" che prevedeva una visita guidata alla scoperta di monumenti e attività artigianali crescentinesi.