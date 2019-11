Troppe polemiche, l'Alberghiero rinuncia: Fratelli d'Italia resta senza senza pranzo

Travolto dalle polemiche, viene annullato il pranzo che doveva essere ospitato all'istituto Alberghiero di Trino per inframmezzare la conferenza programmatica regionale di Fratelli d'Italia, ospitata nella giornata di sabato a Palazzo Paleologo a Trino.

La polemica che da qualche giorno sta contrapponendo i rappresentanti del gruppo "Trino Futura" ai rappresentanti di Fratelli d'Italia, è nata dopo l'annuncio che l'intermezzo del congresso "Dio, patria, famiglia - Le radici profonde della destra" sarebbe stato preparato dalla scuola superiore trinese, fiore all'occhiello dell'offerta formativa della città. In un post diffuso attraverso il suo profilo social, la lista di centro sinistra che fa capo all'ex sindaco Alessandro Portinaro chiede "di tenere i partiti fuori dalle scuole. Abbiamo visto, con una certa sorpresa - si legge nel post - che in occasione dell'assemblea programmatica di Fratelli d'Italia che si svolgerà a Trino, gli esponenti del partito della Meloni hanno scelto di organizzare il proprio pranzo presso l'Istituto Alberghiero di Trino. Questa scuola di eccellenza è un patrimonio di tutta la città e merita il pieno supporto di tutti, senza distinzione di opinione politica. Ecco perché ci pare davvero stonato questo abbinamento che rischia di associare solo a una parte l'alberghiero. Teniamo i partiti fuori dalle scuole e lasciamo i ragazzi e gli insegnanti liberi da condizionamenti. Se ciò deve valere per tutte le forze politiche, ci domandiamo poi come sia conciliabile uno slogan come "Dio, Patria, Famiglia" con un luogo laico come un istituto scolastico, frequentato da ragazzi e adulti che professano diverse fedi religiose (o nessuna), che provengono da tanti luoghi diversi e magari con nazionalità differenti".

Un intervento che era stato commentato con sarcasmo dal coordinatore provinciale di FdI, Emanuele Pozzolo. "La sinistra vuole "la politica fuori dalle scuole". Questa è una novità!" aveva postato a commento dell'intervento. Per poi aggiungere "Tutta pubblicità!" sotto le foto di alcuni articoli che riprendevano l'intervento di Trino Futura.

Solo che essere trascinati nelle polemiche, evidentemente, ha creato qualche imbarazzo di troppo alla scuola che ha deciso di fare un passo indietro.

"È decisione di poco fa, da parte della scuola di annullare il pranzo organizzato per ospitare circa 120 persone nel nostro istituto alberghiero, intermezzo di un convegno organizzato dal movimento politico Fratelli d'Italia qui a Trino" rende noto il sindaco Daniele Pane, precisando che si sarebbe trattato di un evento a pagamento (25 euro a partecipante) e che Fratelli d'Italia non è il suo partito.

"La decisione - aggiunge ancora il sindaco - arriva dopo una sterile polemica da parte del gruppo di minoranza di sinistra Trino Futura, che nel millantare: la politica fuori dalla scuola, sono i primi a farla entrare e a strumentalizzarla, provocando un danno economico (3.000 euro di mancato guadagno per l'istituto); un danno di immagine; un danno di stile alla nostra scuola e alla nostra città. La nostra città sarà sempre aperta a ospitare chiunque ci scelga per le nostre eccellenze e le nostre caratteristiche, compresa la qualità e la professionalità di un Istituto e dei suoi docenti come il nostro alberghiero".

Pane precisa poi che "Si trattava di un semplice pranzo, a pagamento, come è giusto e normato dalla legge per queste casistiche. Invece si è voluto attaccare la scuola, la città di Trino è così si è messo nelle condizioni di difficoltà l’istituto e chi lo dirige. Complimenti al continuo disfattismo negativismo e alla pessima figura che i soggetti di Trino Futura e Pd di Trino fanno fare alla nostra città. Pensavo avessero finito il 10 giugno 2018 di fare danni, invece devo continuamente lottare per evitare queste cose. La libertà è ben altro e i veri fascisti sono loro. Rilancio invitando anche il Pd piemontese, o altri movimenti politici, a Trino a fare convegni e poi andare a pranzo o a cena nel nostro istituto alberghiero, una delle migliori scuole della nostra Regione. Sarò sempre in difesa della libertà, della nostra città, dei nostri cittadini e delle nostre scuole".

La polemica è tutt'altro che chiusa, dunque...