Travolta da un'auto pirata: 30enne in prognosi riservata

Travolta da un'auto pirata, una donna di 30 anni, residente a Graglia, è ricoverata in prognosi riservata per i molteplici traumi riportati nell'incidente.

L'automobilista che l'ha investita e che si è dato alla fuga a bordo di una Renault Twingo è un 55enne della Valle Elvo, che, già nella prima serata di giovedì, sarebbe stato identificato dai carabinieri che si sarebbero avvalsi dell'aiuto di alcune testimonianze e delle telecamere di video sorveglianza. Ora l'uomo rischia una denuncia per omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 novembre a Muzzano: la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano dove è stata ricoverata per politrauma in prognosi riservata.