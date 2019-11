Vettura in fiamme nel pomeriggio

Auto in fiamme, nel tardo pomeriggio di venerdì, a Santhià, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario della città e una di Livorno Ferraris (del Comando di Vercelli) sono dovute intervenire in via Alfieri Vittorio per l'incendio di un'autovettura. L'intervento ha consentito di mettere in sicurezza l'auto e il tratto di strada interessato. Per fortuna non sono stati rilevati danni alle persone.