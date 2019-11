"Viviamo in mezzo a un'autostrada, mettendo a rischio salute, sicurezza e qualità della vita"

“Viviamo in mezzo a un'autostrada con rischi per la nostra sicurezza, la nostra salute, e la qualità della vita. Viviamo assediati da un rumore che, a volte, rende persino impossibile accendere la televisione. Per questo crediamo che la tangenziale di Cameriano e Orfengo sia un'opera fondamentale”. Mauro Mottaran è il portavoce del Comitato Sì Tangenziale che sta raccogliendo firme a sostegno della richiesta di un intervento radicale di risistemazione della viabilità tra Vercelli e Novara. “Nel nostro paese – dice – transitano 24mila mezzi al giorni, molti dei quali sono mezzi pesanti. Una situazione che condiziona negativamente la qualità della vita di chi risiede in questi centri. E, in futuro, con la realizzazione della Città della Salute di Novara, la situazione sarà ancora più drammatica perché il traffico da Vercelli verso Novara aumenterà in modo esponenziale”.

Tra gli abitanti del paese sono già state raccolte 600 firme, ma ora il Comitato vorrebbe fare il alto di qualità, coinvolgendo anche i vercellesi e chi, ogni giorno, deve percorrere quel tratto di strada. A raccogliere il suo grido di allarme, venerdì nel corso del convegno organizzato nella sede della Fondazione Crv, è stato tra gli altri l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi. “Firmerò la vostra petizione uscendo da questa sala” ha detto Gabusi, tracciando poi quella che sarà la strada programmatica adottata dalla Regione sul versante delle infrastrutture. “Entro poche settimane convocheremo in Regione i presidenti delle Province per sapere quali siano le priorità da portare avanti in relazione alle esigenze vere dei territori. A partire da queste sollecitazioni sceglieremo le opere prioritarie da finanziare nel corso della legislatura”.

Il tema della Vercelli - Novara ha dominato il convegno cui hanno preso parte, insieme a Gabusi, il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, il presidente della Provincia, Eraldo Botta e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti. Ma nel corso dei lavori si è parlato di molto altro: dal Frecciarossa, alle linee ferroviarie dismesse, dai servizi per la logistica alla necessità di ottimizzare gli investimenti (altro servizio).