"Questo non è amore": un box per segnalare le violenze contro le donne

Nella mattinata di lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato allestirà uno stand informativo sotto i portici di corso Libertà, angolo con via Cavour.

L’evento si inserisce nella campagna promossa dalla Polizia di Stato “Questo non è amore”, volta alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere e, quindi, di quei reati commessi con le modalità più varie, soprattutto tra le mura domestiche, nei confronti delle donne, e a tutela delle fasce deboli.

L’evento vedrà la partecipazione di operatori della Questura di Vercelli che per ragioni lavorative ed extra lavorative (volontariato, studi, impegno sociale) affrontano quotidianamente le diverse situazioni di difficoltà che le donne, ma anche uomini e minori, vivono.

L’opera di sensibilizzazione della cittadinanza al crescente fenomeno della violenza sulle donne è oramai fondamentale, in special modo per vincere le resistenze e far emergere il sommerso, soprattutto nell’ambito familiare. Durante l’iniziativa sarà possibile visionare alcuni video promozionali e comunicare agli operatori eventuali disagi per ricevere un valido ed immediato aiuto.

Inoltre, ci sarà la possibilità di imbucare in un apposito box delle lettere (anche in forma anonima) per segnalare situazioni di disagio sia personale che di donne di cui si ha conoscenza diretta e che sono vittima di reati violenti o persecutori, ma che ad oggi non hanno avuto ancora il coraggio, per i motivi più disparati, di denunciare.

Infine, verranno consegnati alcuni opuscoli contenenti informazioni sul fenomeno, con lo scopo di sensibilizzare le donne a comprendere quali atteggiamenti risultano avulsi dal rapporto di coppia e che consentono d’affermare che “Questo non è amore” .