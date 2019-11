Fiera di Santa Caterina: un'anteprima dello shopping natalizio

Edizione numero 24 per la Fiera di Santa Caterina, in programma domenica 24 novembre a Santhià. All'iiniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con Confesercenti, sono attesi oltre cento banchi di enogastronomia, prodotti tipici, articoli per la casa, abbigliamento, borse, scarpe, bigiotteria, articoli per la persona e molto altro. Banchi che si abbineranno alle proposte dei negozi per il primo shopping natalizio: l’occasione per fare un buon affare o semplicemente per divertirsi un po’ in mezzo a tanta gente, profumi e colori.

La Fiera accoglierà anche le Associazioni di Volontariato, oltre a riservare spazi ai Commercianti che esporranno all’esterno del proprio esercizio le migliori proposte commerciali per l’inverno e il Natale 2019.

La Fiera si svolgerà per tutto il giorno in corso San’Ignazio, piazza Vittorio Veneto e corso Nuova Italia e chiuderà i tradizionali quattro appuntamenti fieristici di Santhià.

L’occasione perfetta per fare acquisti, assaggiare specialità, passeggiare e stare insieme all’aria aperta.