Nuove tendenze per gli occhiali da vista donna

Gli occhiali da vista rappresentano un investimento importante, infatti, sono indispensabili per il benessere dei nostri occhi e soprattutto influiscono sul nostro aspetto. Oggi ci sono moltissime montature dal design accattivante, però non è semplice scegliere quella che meglio si adatta al viso di una donna.

L'occhiale da vista è un accessorio indispensabile per correggere problematiche visive, ma al tempo stesso fa tendenza e valorizza il look e la personalità di chi lo indossa al pari di un capo d'abbigliamento. Poiché il viso di ogni donna ha delle linee uniche, è indispensabile trovare la montatura che si armonizzi il più possibile a quella del proprio volto.

Ma come scegliere gli occhiali giusti? L'ideale è creare un equilibrio tra il proprio viso e gli occhiali da vista scegliendo una montatura che contrasti però con la forma. Sono innumerevoli i brand in commercio e altrettanti i modelli proposti, ma per scegliere gli occhiali da vista più adatti al proprio volto e che magari siano anche di tendenza, prima di lasciarsi guidare dal proprio gusto, bisognerà tener conto di alcuni parametri.

Se il vostro viso è ovale dovrete preferire montature squadrate che non si allarghino troppo verso i contorni laterali del volto. Se invece, avete un viso tondo in questo caso dovrete optare per un tipo di montatura che evidenzi gli angoli, conferendo con una forma rettangolare o quadrata maggiore incisività alla rotondità della faccia. Se i vostri tratti spigolosi del mento esaltano una forma quadrata del viso, la vostra scelta dovrà cadere su una montatura che consenta di allungare il viso, orientandosi su un design squadrato, che tenda a evidenziare gli angoli. Un viso triangolare o cosiddetto a “cuore” prediligerà una montatura definita “a gatto” che vi darà un tocco retrò al vostro look e bilancerà le proprorzioni del volto.

Un viso sottile con mento e mascelle basse contraddistingue il classico viso rettangolare o longitudinale che è adatto ad una montatura che ne riduca la lunghezza, come ad esempio quella ovale con stanghette basse e ponte ampio.

Ogni donna si differenzia per gusti e stili diversi, nel mangiare, nel vestire e nel rapportarsi con gli altri. Pertanto scegliere degli occhiali da vista che si adattino a queste diversità presuppone che ci si lasci consigliare da chi è del settore, come ad esempio con gli occhiali da vista donna proposti da nowave.