Derubano l'anziana parente che li ospita: nei guai due 18enni

Hanno derubato un'anziana parente che li stava ospitando. Non si sono fatti scrupoli due scapestrati 18enni già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona.

I due avevano già avuto vicissitudini con la giustizia, e, nonostante fossero stati ospitati da una parente, non si sono fatti riguardo a derubarla. L’anziana donna si era accorta che alcuni dei suoi gioielli e 500 euro erano spariti dalla camera da letto e subito, non avendo riscontrato segni di effrazione a porte e finestre, né segni di disordine nella stanza, ha pensato che gli autori del furto fossero i due ospiti. Messi alle strette, i due, anziché restituire il maltolto, si sono dileguati frettolosamente dalla casa.



Alla vittima non è rimasto che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione di Cigliano: i due 18enni sono così stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per furto aggravato in concorso.