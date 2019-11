Botte e tentata violenza sulla ballerina del night: operaio a processo

Aveva bloccato, picchiato e palpeggiato la ballerina di un night dopo averla pedinata in auto per quasi 30 chilometri prima di speronare la vettura nel centro di Vercelli, dove la ragazza risiedeva.

Un'aggressione che solo per caso non era sfociata in una violenza ancor più grave e che, lo scorso giugno, aveva portato in carcere un operaio valsesiano di 40 anni.

L'uomo, che all'epoca aveva appena finito di scontare una condanna di 2 anni e 4 mesi per un reato pressoché analogo, consumato ai danni di una barista valsesiana, è stato in questi giorni nuovamente rinviato a giudizio. Il prossimo febbraio verrà processato con rito abbreviato per rispondere delle accuse di violenza sessuale, violenza privata e lesioni.

La sua vittima, sentita con la formula dell'incidente probatorio, aveva riportato una prognosi di 12 giorni per le botte subite, ma lo shock emotivo era stato molto forte. L'aggressione, ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, era stata interrotta dall'arrivo casuale di un passante che aveva dato l'allarme e messo in fuga l'aggressore, poi raggiunto e arrestato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura.