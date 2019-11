Alla guida di un mezzo sequestrato e senza assicurazione

Era alla guida dell'auto, sottoposta a sequestro e priva di assicurazione. E, in più si era anche portato dietro un coltello.

Guai su guai per un 30enne, fermato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia durante un controllo stradale in località Vanzone. Gli accertamenti hanno portato alla luce che l'uomo era già finito nei guai pochi mesi prima perché sorpreso alla guida della sua autovettura privo di copertura assicurativa. Il mezzo gli era stato sequestrato e affidato in custodia.

Ciò nonostante, nel pomeriggio di mercoledì, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia lo ha sorpreso alla guida dell'auto, nonostante questa fosse sottoposta a sequestro e priva di assicurazione. All’interno del veicolo, i carabinieri hanno trovato anche un coltello a serramanico, detenuto senza giustificato motivo e sequestrato.

Il mezzo è stato fatto recuperare da un soccorso stradale e nuovamente posto sotto sequestro, mentre il 30enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per violazione dei sigilli e per detenzione illegale di arma.