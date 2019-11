Il Sabato dei Villaggi fa tappa a Crescentino

Sabato 23 novembre farà tappa a Crescentino il “Sabato nei villaggi – cultura e natura nelle terre del Po”. La proposta è promossa dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese – alessandrino in collaborazione con il Comune di Crescentino. Si tratta dell’ultimo appuntamento dell’anno in corso, dopo gli incontri già tenutisi a Livorno Ferraris, Camino, Frascarolo, San Salvatore Monferrato e Balzola.

Il ritrovo è previsto alle 15 alla chiesa romanica di San Pietro, ubicata accanto al cimitero comunale del capoluogo, dove sono custodite due importanti affreschi raffiguranti la Crocefissione di Gesù e la Madonna della Tosse. Al termine della visita guidata ci si sposterà in centro in auto per raggiungere l’attività di Paolo Marforio, materassaio, che darà dimostrazione dell’antica pratica della cardatura della lana. Quindi tappa a Casa Graziano, in via Mazzini, per ammirare un’antica colonna appartenente al complesso di San Francesco andato, purtroppo, perduto. Quindi visita alla Confraternita di San Michele.

Il pomeriggio si concluderà al salone polivalente di piazza IX Martiri per la visita alla mostra “Artisti a Crescentino”, in corso sino a domenica, ed una merenda a base di the caldo e biscotti tipici. Interverranno Anna Maria Bruno e lo storico locale Mario Ogliaro. Per informazioni e prenotazioni contattare il Parco del Po al numero 0142/457816 oppure 348/2211219.