Anche quest’anno l’associazione 12 DICEMBRE onlus di Gianni Paronuzzi Ticco ha preparato la sua strenna di Natale ed ha scelto come soggetto un libro di fotografie - Vercelli una città un amore - Abbazia di Sant’Andrea - dedicato alla città e alla Basilica di S. Andrea in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza degli 800 anni dalla fondazione.

Mettere l’Arte e la Storia a servizio di un disegno comune, per un’attività a sostegno di donne e minori in situazioni di difficoltà, rappresenta un valore aggiunto, accresce ed illumina in una nuova prospettiva questa pagina di Storia vercellese e, se possibile, ne aumenta il valore e il prestigio.

Il libro contiene le immagini dei dettagli meno noti dell’edificio, alcune realizzate con l’ausilio del drone e una raccolta di cartoline e stampe d’epoca tratte dell’archivio della Tipografia Chiais. Completano la pubblicazione alcuni brevi testi che forniscono l’inquadramento storico e piccoli spunti di approfondimento.