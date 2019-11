Bugs: in campo gli Aquilotti 2009

Iniziano gli appuntamenti agonistici per i giovani cestiti dei Bugs.

Sabato 16 novembre seconda gara del trofeo esordienti competitivo per i ragazzi di coach Colombi, che ospitano il Novara Basket. Partenza forte in termine di approccio e di agonismo, con moltissimi canestri sbagliati su entrambi i fronti, ma la determinazione e la voglia di giocare insieme è forte e palpabile nei vercellesi. La prima frazione termina con il punteggio di 3-3, bassissimo ma dimostrando che i vercellesi possono giocarsela ad armi pari. Purtroppo dal secondo periodo la scintilla si spegne, conseguentemente ai primi errori viene meno la cattiveria agonistica e la sensazione di potersela giocare. Il punteggio scivola via inesorabilmente in favore di novaresi, che chiudono la partita 50-14, punteggio probabilmente non veritiero della reale differenza tra i due club ma significativo per quelli che devono essere gli sforzi mentali e di approccio dei ragazzi. I convocati contro Novara: Fassone, Rey, Mattea, Buquicchio, Conversi, Volpe Ghezzi, Rinarelli, Gallone, Finezzi, Bivi, Montobbio e Stea.

La seconda giornata del trofeo Aquilotti competitivo 2009, vedeva affrontarsi i giovani vercellesi contro i pari età di Olympia Casale, probabilmente la squadra più forte incontrata già lo scorso anno. Partita vinta senza molti problemi dalla formazione casalese, con ampi margini in termini di punteggio (18-6 per gli avversari), squadra più avanti e completa nel roster, e in questo momento più pronta rispetto alla nostra. Arriveranno impegni meno proibitivi rispetto a questo, il lavoro e il percorso sono ancora molto lunghi. Sabato alle ore 17 alla Lanino la terza partita del trofeo contro Lucciola Novara, ci si aspetta un forte riscatto da parte dei nostri ragazzi. Ecco i giocatori scesi in campo contro Casale, agli ordini di coach Mattea: Cicero, Larizzate, Ghisleri, Canella, Gjoni, Garbiero, Ferrara, Giunta, Cascardo, Ravera, Stacchini, Alfieri.