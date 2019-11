Schiavon: "I nostri tifosi ci hanno commosso"

“Mentre giocavamo, vedevamo i tifosi che, sotto la pioggia, ci incitavano. Ci hanno dato la carica, ci hanno commosso. Ed è stato bello salutarli, dopo la partita vinta contro il Como”.

Eros Schiavon, uno dei migliori domenica scorsa, punto fermo del centrocampo di Gilardino.

Sulla partita di Como dice ancora: “Siano entrati in campo convinti di fare bene. In settimana il mister ci aveva dato le indicazioni per come affrontare al meglio i nostri avversari. Adesso c’è un grande entusiasmo, perché abbiamo battuto una squadra forte, con tutte le carte in regola per lottare per i play off”.

Una battuta “fotografica”, ancora su domenica scorsa: “Dopo il primo tempo avevamo tutti la maglia sporca di fango, insomma di bianco aveva ben poco. Ma stava a significare che stavamo giocando con lo spirito giusto, lottando su tutti i palloni”.

Sabato arriva una squadra niente male. Seconda in classifica.

“Il Renate gioca un buon calcio, ci dirà Gilardino quali contrumisute tattiche dovremo prendere. Di sicuro noi ora abiamo un grande entusiasmo, giocheremo senza paura”.

L’anno passato hai disputato un campionato anonimo. Spesso in panchina.

“L’anno scorso non ho lasciato il segno, quest’anno spero di lasciarlo”.

Ad agosto, quando ci fu la presentazione ufficiale della squadra tutti invitavano a un sano pessimismo. Tutti, insomma, dicevano: Sarà dura. Tu fosti l’unico che disse qualcosa di diverso. Dicesti: Ci toglieremo delle belle soddisfazioni.

“Ne ero e ne sono convinto. Gilardino è comunque un tecnico esperto, perché ha giocato in serie A e ha avuto tanti bravi allenatori. E la squadra era piena di giovani che avevano voglia di fare. Ero ottimista e lo sono ancora. Il risultato finale di questo campionato della Pro sarà un buon risultato”.