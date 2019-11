Italia Viva: il 30 novembre Lucia Annibali a Vercelli

Circa 200 persone hanno preso parte, a Novara, alla serata di presentazione di Italia Viva, il movimento creato da Matteo Renzi. A introdurre i lavori Giuseppe Genoni che, dopo gli onori di casa, ha subito messo in risalto gli aspetti che caratterizzano il nuovo partito e la volontà di Italia Viva di essere protagonista in occasione delle elezioni comunali di Novara del 2021. In sala c'erano simpatizzanti e persone che hanno aderito al partito provenienti dalle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Tra il pubblico numerosi iscritti e coordinatori dei Comitati di Italia Viva e amministratori giunti da tutto il Piemonte orientale: Francesca Tini Brunozzi e Marilina Amisani (Vercelli), Giusi Calderaro (Villata), Diego Costanzo (Gattinara), Veronica Gallo e Angela Ariotti (Santhià), Livia Scuncio (Crescentino), Mauro Ramoni, Fausto Ferrara e Lella Nava (Arona), Roberto Galtarossa e Lorenzo Rosso (Cossato), Fabrizio Ceria, Patrizia Lorenzet e Marziano Magliola (Biella), Emanuele Gastaldi (Occhieppo Inferiore), Angela Motta, Giuseppe Camisola e Simone Annaratone (Asti), Cristina Bargero, Fabio Lavagno e Roberto Milano (Casale Monferrato). Assente, a causa di indisposizione, il Senatore torinese Mauro Maria Marino.

Si è trattato di una delle prime iniziativa di Italia Viva, organizzata nel Piemonte Orientale, per far conoscere il nuovo progetto politico di Matteo Renzi alle tante persone che in queste settimane hanno manifestato interesse e sono intenzionate ad aderire.

Ada Lucia De Cesaris, già vicesindaco di Milano nella Giunta Pisapia e tra le prime promotrici in Italia dei Comitati civici di Matteo Renzi, ha evidenziato i risultati del modello Milano e l’importanza di esportare quel modello nei territori del Piemonte Orientale fino a creare un’unica area metropolitana con Torino.

Si sono poi avvicendati al microfono alcuni aderenti di Italia Viva del quadrante: gli under 30 Roberto Luca Saldi (Novara), Domiziana Violante Spinelli (Vercelli) e Matteo Manfredino (Oleggio); poi Pier Luigi Ranghino (Vercelli), Vittorio Barazzotto e Paola Raniero (Biella), Stefania Trapani e Stefania Mastropaolo (VCO), Roberto Faggiano (Borgomanero).

A chiusura della serata l’atteso intervento di Ettore Rosato, Vice presidente della Camera dei Deputati e Coordinatore nazionale di Italia Viva che ha parlato a tutto campo delle emergenze reali degli italiani facendo conoscere le proposte concrete di Italia Viva per far ripartire da subito l’economia del Paese, soffermandosi sulla proposta #Shock di 120 miliardi illustrata lo scorso venerdì da Matteo Renzi a Torino con i parlamentari di Italia Viva.

Il prossimo appuntamento di Italia Viva nel territorio sarà a Vercelli, dove si sta organizzando un tavolo di lavoro in “stile Leopolda” con l’onorevole Lucia Annibali per la mattinata di sabato 30 novembre.