Trecate, donna di 37 anni uccisa in casa

Ancora un grave fatto di sangue a Trecate nella scorsa notte. Barbara Grandi, 37 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione in una palazzina di case popolari dell'ATC di Novara, in via Raffaello Sanzio. La donna viveva con il compagno trentenne, che questa mattina ha dato l’allarme chiamando il 118. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata accoltellata a morte. L’uomo è al momento in stato di fermo. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri e la Polizia municipale.

La prima ricostruzione dei fatti, basata sulle testimonianze dei vicini di casa parla di una accesa lite che sarebbe scoppiata nella notte tra i due.

Il nuovo delitto arriva a poche settimane dall’omicidio del 2 novembre, quando Rosario Saporito aveva ucciso per gelosia il fratello Daniele di 36 anni.