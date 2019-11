Rapinatore in fuga arrestato a Carisio

Rapina alle 18,30 di martedì 19 novembre alla sala slot Play Win di Gaglianico in via Matteotti vicino al supermercato Il Gigante. Bottino da 2 mila euro in contante, interamente recuperato dai carabinieri. Due giovani romeni sono finiti in carcere. L'allarme è stato dato direttamente dal gestore della sala che avendo visto dalle telecamere di videosorveglianza la coppia mentre stava scassinando le slot, si è avvicinato ma è stato fermato con solo due frasi: "Fatti gli affari tuoi. Fingi di non guardare". A quel punto l'uomo ha chiamato la sala operativa dei carabinieri per dare l'allarme di rapina in corso.

Pochi minuti e una pattuglia dell'Arma di Biella è arrivata a Gaglianico e ha bloccato uno dei due giovani. L'altro, era appena scappato a bordo di un'Opel Astra. Disposti i posti di blocco sulle principali vie di comunicazione del Biellese, diramate le ricerche dell'auto, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato prima di poter imboccare il casello autostradale di Carisio, direzione Milano. All'interno del mezzo i carabinieri di Cossato hanno rinvenuto 2 mila euro in contante, telefoni cellulari, attrezzi utili allo scasso.

Non si tratta della classica rapina a mano armata ma resta il fatto che l'azione repentina congiunta delle compagnie dell'Arma di Biella e Cossato ha permesso di cogliere, in flagranza di reato, due romeni di 21 e 25 anni provenienti dal milanese, già con alle spalle reati contro il patrimonio. I due banditi sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di via dei Tigli a Biella.