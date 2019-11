In auto con la droga: una denuncia e una segnalazione

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno denunciato una persona per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e segnalato un’altra quale assuntore a scopo non terapeutico.



Al fine di contrastare efficacemente il traffico di stupefacenti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, nel pomeriggio di ieri martesì, a Serravalle Sesia, hanno proceduto al controllo di una berlina condotta da un 23 enne di Valduggia, con passeggeri un italiano di Serravalle Sesia e un peruviano dimorante a Borgosesia. I tre apparivano molto nervosi durante le fasi dell’identificazione, tanto da far presumere che potessero occultare qualcosa di illecito e quindi si procedeva alla loro perquisizione che dava esito positivo, rinvenendo in possesso del passeggero italiano, 23enne, un involucro contenente 30 grammi di hashish ed una dose di cocaina sequestrate.

Il conducente del veicolo, invece, custodiva in tasca uno spinello contenente una dose di marijuana, sequestrata anche in questo caso.

Nulla veniva rinvenuto in possesso del peruviano. I tre sono stati accompagnati in caserma e successivamente il passeggero italiano è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il conducente è stato segnalato alla Prefettura di Vercelli quale assuntore a scopo non terapeutico.