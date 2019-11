Serata sulle migrazioni con Quirico, Ambrosini e Albanese

Nuovo appuntamento con “Un Mondo in cammino?”, iniziativa promossa dal Centro Territoriale per il Volontariato per sensibilizzare all'importanza e alla bellezza del volontariato attraverso l'esperienza e le storie di chi si mette in gioco ogni giorno al servizio degli altri.

Protagonisti dell'incontro, in programma giovedì 21 novembre alle 21 nella cripta di Sant'Andrea, saranno Domenico Quirico (capo servizi esteri per "La Stampa) Maurizio Ambrosini (docente di Sociologia delle migrazioni) e Daniele Albanese (Ufficio politiche migratorie Caritas Italiana) che dialogheranno sui fenomeni migratori. Modera l'incontro Roberta Martini, capo servizio de "La Stampa" di Vercelli.

L'incontro si inserisce all'interno della manifestazione “Kairos il tempo dell’azione” e della campagna sociale #InPrimaPersona, pensata non solo per promuovere il volontariato, ma per informare e attivare la cittadinanza attraverso il coinvolgimento di testimonial di eccellenza.