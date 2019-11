Stagione di Prosa: "Romeo & Giulietta" di Ale e Franz

Appuntamento con Ale e Franz mercoledì al Civico. La Stagione di Prosa propone "Romeo & Giulietta. Nati sotto stella contraria", spettacolo in cui i veri protagonisti non sono i personaggi dell’opera, ma sette vecchi comici girovaghi che si presentano al pubblico per interpretare la dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo. Sanno bene che è una storia che già tutti conoscono, ma loro vogliono raccontarla osservando il più autentico spirito elisabettiano. Sono tutti uomini e ognuno di loro interpreta più personaggi, anche quelli femminili. Ma le buone intenzioni non si sposano con le loro effettive capacità di stare in scena. Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, dall’altro si aiutano come meglio possono. Presi singolarmente, sembrano avanzi di teatro; messi insieme, formano una compagnia tragica, involontariamente comica, quindi doppiamente tragica.

Per informazioni sui biglietti disponibili è possibile telefonare alla Biglietteria del Civico, via Monte di Pietà, 15, 0161/255544. Il botteghino apre un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.