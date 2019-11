Case popolari, nessun vercellese nel consiglio di amministrazione Atc

Il consiglio regionale del Piemonte ha nominato nella seduta di oggi il nuovo consiglio di amministrazione di Atc Piemonte nord, l’ente che gestisce le case popolari nelle quattro province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania. I nominativi indicati sono quelli di Marco Marchioni, avvocato verbanese indicato dalla Lega Nord, di Leo Spataro di Novara in quota Forza Italia, di Luigi Songa di Omegna (Fratelli d’Italia). La minoranza ha indicato Emiliano Marino, architetto e già amministratore a Castelletto Ticino, in quota Pd; il secondo nominativo votato dai consiglieri di minoranza è quello di Pier Giacomo Baroni, di Novara, esponente della Comunità di Sant’Egidio e candidato alle ultime elezioni regionali nella lista SiDemos a sostegno di Sergio Chiamparino. Nel consiglio non ci sono rappresentanti dei territori di Biella e Vercelli.

Sarà ora la giunta regionale ad indicare il presidente e il vicepresidente, scegliendoli tra i consiglieri nominati oggi. Secondo le indiscrezioni più accreditate il presidente sarò Marchioni, mentre il vicepresidente sarà il novarese Spataro.

La delibera di giunta sarà probabilmente approvata nella seduta di venerdì della prossima settimana.