Vuol vendicarsi per il licenziamento, ma causa un devastante incendio nella ditta sbagliata

La ripicca di un'ex dipendente verso l'azienda confinante con la Bergadano ha scatenato l'inferno di fuoco del 12 agosto scorso e dei successivi quattro giorni. Un rogo enorme, quello che era divampato alla ditta di Gaglianico, e che aveva causato anche la chiusura, in via precauzionale, di un tratto della Trossi e aveva richiesto l'intervento di moltissime squadre dei Vigili del Fuoco, comprese quelle del Comando provinciale di Vercelli.

A distanza di tre mesi le indagini hanno stabilito che quel terribile incendio è stato causato dalla vendetta che un 59enne biellese aveva ideato contro l'azienda che non gli aveva rinnovato il contratto. Solo che, per un caso, è stata la Bergadano a farne le spese.

A essere incriminato è M.G. 59 anni, ex dipendente della ditta di filati Sudwolle al quale non era stato rinnovato il contratto a fine 2017. La confessione è arrivata sabato pomeriggio in Procura davanti all'avvocato difensore dell'uomo. "Un caso più unico che raro riuscire a scoprire il responsabile" ha commentato il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, al termine dell'operazione investigativa dei carabinieri. Dopo tre mesi di serrate indagini, i militari del nucleo investigativo con a capo il tenente colonnello Massimo Colazzo hanno collezionato prove schiaccianti all'indirizzo del dipendente rancoroso. L'incendio doveva, infatti, colpire la Sudwolle poi, per un errato calcolo e per la conformazione del terreno, l'innesco (cassonetti in plastica) fondendo è sceso verso un ammasso di carta che ha poi generato un rogo da qualche milione di euro di danno interessando 6.500 metri quadrati.

Protagonisti dell'indagine che ha portato all'incriminazione del 59enne sono stati in molti, a partire dai Vigili del Fuoco, i primi intervenuti, per arrivare al comando dell'Arma di Candelo, agli operatori Arpa, ai Noe di Torino fino al Ris di Parma, fondamentale nell'individuare il numero 5 nella targa della Mercedes Station Wagon di proprietà dell'ex dipendente, usata quella notte di agosto. Durante questi mesi di attività investigativa sono stati via via esclusi l'attività estorsiva, un atto sleale dei concorrenti della Bergadano e ancheun quadro molto più esteso di criminalità organizzata.

M.G. ha coltivato la rabbia per due anni e mezzo fino alla notte del 12 agosto 2019 quando alle 2 è salito sulla sua auto e si è recato alla Sudwolle, probabilmente deciso nel far pagare a caro prezzo il suo licenziamento. L'uomo, un solitario con pochi contatti col mondo esterno e non sposato, dopo aver dato fuoco con un accendino ad un contenitore in plastica si è allontanato a fari spenti, tanto che dalle telecamere di video sorveglianza si era notato solo un buco nero in movimento. Il grande lavoro del Ris di Parma ha permesso l'individuazione del numero 5 nella targa, fattore che ha ristretto il campo investigativo a 4 auto dello steso modello sulle iniziali 184 in circolazione nel Biellese nell'orario dell'incendio.

Una volta individuato l'uomo, sono stati predisposti pedinamenti, la perquisizione dell'alloggio, fattori utili a scoprire i suoi frequenti contatti con la microcriminalità. Fino a sabato pomeriggio, giorno in cui davanti all'evidenza dei fatti, ha confessato il crimine. Ora per il 59enne non sono state emesse misure cautelari perché non può essere anticipazione della pena e nel caso specifico la procura non ha ritenuto fondamentale la richiesta. Sarà il processo, ancora da stabilire, a determinare l'esatta misura della pena.