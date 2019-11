"Tamponati da una Bmw che poi è fuggita: chi sa qualcosa, si faccia avanti"

Tamponati da un'auto che poi si è rapidamente dileguata facendo perdere le proprie tracce. E' accaduto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre, poco prima dell'una, all'incrocio tra in via Volta e via Gioia. Chi era a bordo dei veicolo, fortunatamente, non è rimasto ferito nell'incidente, ma la vettura ha riportato diversi danni. Così i proprietari hanno affidato ai social, insieme al racconto della brutta avventura, anche un appello, rivolto a chi era a bordo dell'auto "pirata" o a chi può avere informazioni utili.

"Il conducente se n'è andato senza prestare soccorso né fermarsi - scrive l'autrice dell'appello -. Purtroppo non siamo riusciti a prendere il numero di targa, ma si trattava di una Bmw serie 1 nera, sicuramente con il muso danneggiato e un fanale rotto. Speriamo che il colpevole abbia il coraggio di farsi avanti o, se non lui, che chi lo circonda abbia un po’ più di senso civico e morale".

Se qualcuno ha informazioni utili trova QUI l'appello diffuso attraverso i social.