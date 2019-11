Giornata delle vittime della strada: la Polstrada incontra gli studenti

Distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità eccessivamente elevata sono le principali cause dell'incidentalità stradale (nel complesso il 40,7% degli incidenti sono motivati da questo tipo di comportamento).

In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada” (che si celebra il 17 novembre) un momento di ricordo e di riflessione che viene dedicato alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari, per contribuire al cambiamento delle abitudini negative di chi si pone alla guida di veicoli, la Sezione Polizia Stradale di Vercelli ha organizzato, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio VIII di Vercelli, due incontri con gli studenti nelle giornate del 21 e 22 novembre prossimi.

Gli istituti scolastici interessati sono, per il giorno 21 novembre, l’IIS Rosa Stampa di corso Italia dove l'incontro avverrà dalle 10 alle 11.30; mentre, il 22 novembre, l'incontro si terrà all'Alberghiero di Trino (sempre nello stesso orario).

"Da tempo anche in Italia si è intrapreso un complesso percorso per fronteggiare il fenomeno dell’incidentalità - si legge in una nota degli organizzatori degli appuntamenti -: nello scorso anno si sono verificati in Italia 172.553 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.334 vittime e 242.919 feriti, oltre la metà rispetto ai 7.096 decessi registrati nel 2001".

Nel corso degli incontri, cui prenderanno parte rappresentanti dell'associazione "Raggi di Sole", nata per ricordare tutti i giovani morti anzitempo (molti dei quali, purtroppo, proprio a causa di incidenti stradali), verranno ricordate tutte le vittime di incidenti comprese quelle che si annoverano tra gli appartenenti alle Forze di Polizia che sono sulla strada ogni giorno per compiere il proprio dovere; tra questi gli operatori della Polizia Stradale la cui divisa è tessuta d’impegno, sacrificio e abnegazione, valori fondanti di una missione, spesso eroica e dolorosa, che sono chiamati a svolgere.