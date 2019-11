Bottiglie e bicchieri di vetro vietati dalle 21 alle 7: sanzioni pesanti per i trasgressori

Viene esteso a tutto il territorio comunale e a tutti i giorni della settimana il divieto di vendere e consumare bevande in bottiglie o bicchieri di vetro all'esterno di bar, birrerie, ristoranti (e dei relativi dehors). Il provvedimento, che finora veniva attuato solo in concomitanza con particolari eventi, diventa dunque una parte integrante delle misure volute dalla giunta per evitare che le serate in compagnia si trasformino in un'occasione per abbandonare in strada rifiuti potenzialmente pericolosi per i pedoni e gli animali (visto che il vetro si frantuma facilmente e che la dispersione delle schegge ha effetti negativi non solo sul piano del decoro urbano ma anche su quello della sicurezza).

La delibera licenziata dalla giunta comunale prevede che, su tutto il territorio comunale, a partire dalle 21 e sino alle 7 del mattino seguente sia vietata la somministrazione di bevande di qualunque natura e/o gradazione in bottiglie e/o contenitori di vetro, con eccezione delle consumazioni effettuate all’interno dell’esercizio pubblico o del relativo dehor. E che, in tutto il territorio comunale, a partire dalle 21 e sino alle 7 successive, sia vietato consumare bevande di qualunque natura e/o gradazione in bottiglie e/o contenitori di vetro lungo le strade (provvedimento, quest'ultimo, che dovrebbe porre anche un freno a chi va ad acquistare bibite nel punto vendita aperto h24 o in qualsiasi altro negozio in altri orari e poi lo consuma in strada). Misure che, in concomitanza con particolari eventi possono essere estese all'intera giornata.

Le sanzioni sono pesanti: da 50 a 500 euro (con pagamento in misura ridotta a 300 euro) per chi vende bevande in bottigliette di vetro fuori orario, e da 50 a 500 euro (con pagamento in misura ridotta a 150 euro) per chi consuma in strada. Fatto il regolamento, resta da affrontare il nodo dei controlli, senza i quali, purtroppo, alle buone intenzioni rischiano di non seguire risultati altrettanto soddisfacenti.