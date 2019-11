"Commercio: tanti contributi, ma quali sono le ricadute reali?"

Riceviamo e pubblichiamo.

Ogni volta che nuove luci si accendono in città siamo estremamente felici. Per nuove luci intendiamo nuovi abitanti, nuove famiglie, ma soprattutto nuove attività imprenditoriali e nuovi negozi, proprio quelli che rendono più viva una città, più gradevole e attraente.

Ecco perché non riusciamo a condividere certi entusiasmi che temiamo ingiustificati: infatti, se da una parte possiamo registrare un discreto stato di salute dei bar e degli altri esercizi pubblici, anche in funzione dei fortissimi investimenti realizzati sugli eventi, per il resto del commercio non ci sono novità significative rispetto al trend degli ultimi anni. C’è da registrare qualche serranda abbassata, qualche subentro e, per ora, poco altro.



Chiunque decida di investire e avviare un’attività commerciale merita rispetto e il giusto supporto, ringraziamo quindi chi ci crede, chi ha idee imprenditoriali e voglia di rischiare.



Non ci convince invece il fatto che si destinino somme importanti a progetti che ci paiono molto velleitari e con poche ricadute concrete. Ad esempio, 40.000 euro destinati ad Ascom per il progetto “Light your shop”, che dovrebbe illuminare degli spazi commerciali vuoti, provando a dare delle suggestioni, come abbiamo visto in questi mesi con le prime due finte vetrine, ci paiono una somma eccessiva e la cui utilità è tutta da dimostrare. Ci domandiamo infatti quale tipo di analisi ci sia alla base, se vi sono elementi concreti che abbiano portato a questa scelta, quali le possibili ricadute. Oppure se si tratta di un tentativo, con mille incognite, per provare a fare qualcosa.

Il commercio dipende da mille fattori esterni e un’amministrazione comunale può poco. Di certo però, utilizzare in questo modo risorse importanti temiamo non porti a grandi risultati.