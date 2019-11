Prima partita, prima vittoria

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 14

Girone di qualificazione - Girone A

1^ GIORNATA DI ANDATA-

Domenica 17 novembre 2019 – ad Alice Castello – Palestra Comunale Via Cossato s.n.c.

Pallacanestro Femminile Vercelli “OMD – Fior di Loto” – 49

Junior Casale - 47

(parziali: 7-9; 15-21; 36-36)

Tabellino PFV: Castelli 3; Dutto 2; Rizzato 11; Matteja 6; Fiore 4; Carrozza 6; Pintonello 11; Quartieri 6; Baro; Giorni; Cantelli; Cafasso. All.re Fabrizio Castelli.

Buona la prima per le Under 14 PFV (sponsorizzate OMD e Centro Estetico Fior di Loto) che hanno battuto in volata Junior Casale per 49-47, in quel di Alice Castello, dove è stata allestita la squadra in collaborazione con U.B.Cigliano e G.S. Saluggia, agli ordini di Fabrizio Caselli, già coach della prima squadra vercellese negli anni scorsi.

Grande iniezione di fiducia per la giovane formazione under 14, dunque, in buona parte assemblata quest’anno, contro un’avversaria che gioca insieme da assai più lungo tempo ed ha una maggior quotazione in regione.

Le ragazze di Castelli hanno faticato parecchio nei primi due quarti, in cui hanno commesso parecchi errori in fase di conclusione. Tuttavia, nonostante le casalesi mettessero in mostra un gioco più fluido ed efficace, esse riuscivano a mantenersi in scia, facendo registrare lo score di 7-9 al 10’ e 15-21 a metà gara.

Nella ripresa, invece, le padrone di casa, forse perché avevano lasciato negli spogliatoi l’emozione dell’esordio, reagivano positivamente e miglioravano la mira, cosicché impattavano a fine terzo periodo sul 36-36 con un parziale di 21-15, che restituiva quello subito nel secondo quarto..

Nei 10 minuti finali, poi, la PFV metteva finalmente la testa avanti e riusciva a mantenere sempre un leggero margine di vantaggio, sino al canestro decisivo di Pintonello, nelle battute finali, che consentiva di centrare la prima vittoria stagionale.