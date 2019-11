Cassazione: per Cota e Tiramani un "appello bis"

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha assolto definitivamente – perché il fatto non costituisce reato - il capogruppo della Lega alla Camera e segretario regionale del partito, Riccardo Molinari, coinvolto (per un migliaio di euro) nel processo della “Rimborsopoli” piemontese. Annullata dunque la condanna in appello a 11 mesi.

Dovranno invece essere nuovamente giudicati in Appello l’ex governatore della Regione Roberto Cota (condannato in Appello a un anno e sette mesi), e i parlamentari Paolo Tiramani (Lega Nord assolto in primo grado e condannato in appello a un anno e cinque mesi) e Augusta Montaruli (FdI, un anno e sette mesi di condanna in Appello) per un “vizio di motivazione”.

È stata invece confermata la condanna a 4 anni e sei mesi a Michele Giovine.

Oltre a Tiramani e Montaruli, l’Appello bis riguarderà altri 21 imputati (tra cui anche Giovine, ma solo per rideterminare la condanna accessoria pari a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici.