Altra ondata di maltempo: allerta giallo in Valsesia

Altra ondata di maltempo in vista, con precipitazioni e rischio di valanghe, tanto che, per alcuni Comuni dell'alta valle Arpa ha emesso un allerta meteo giallo.

Torna l'allarme, dunque, per i centri della Valsesia e della Val Sermenza che, nei giorni scorsi, hanno già dovuto fronteggiare pesanti disagi per le abbondanti precipitazioni nevose. Intanto, per il pomeriggio di lunedì la Provincia ha annunciato la riapertura della strada per Rima, chiusa da venerdì dopo che, per la neve, la slavina della Ciaffera si era mossa ostruendo la sede stradale per un fronte di 50 metri di lunghezza e un'altezza di 5 metri.

leggi anche: MALTEMPO IN VALSESIA, SLAVINE E PAESI ISOLATI

Secondo le previsioni di Arpa, un nuovo peggioramento di origine nordatlantica porterà, tra lunedì e martedì, precipitazioni moderate diffuse sul Piemonte, con valori localmente anche molto forti sulla zona appenninica. La quota neve si abbasserà sul Piemonte meridionale fino a 400 metri, mentre sul resto della regione resterà intorno ai 900 metri, per salire successivamente su tutta la regione fino a 1300 metri nel pomeriggio di domani.