Acli di Gattinara, il "Grazie" del presidente

Aveva lanciato un appello alla ricerca di persone e di fondi per alcune opere urgenti di ristrutturazione all'interno del circolo Acli di Gattinara. A distanza di qualche mese il presidente del circolo, Giuliano Bugnolo, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile un rapido intervento sullo stabile.

"Ricordate il nostro appello di qualche mese fa riguardante un muro al piano terra del circolo Acli di Gattinara che aveva urgente bisogno di manutenzione? Quel giorno è finalmente arrivato e i lavori sono quasi completamente ultimati, manca solo la tinteggiatura. Ringraziamo due generosi amici, uno pratico in lavori edili e l’altro in idraulica, oltre ai nostri soci che frequentando quotidianamente il bar interno, hanno reso possibile una spontanea raccolta fondi in un barattolo posto sul bancone. Grazie a tutti voi, siete stati fantastici".