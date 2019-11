Compra un cellulare usato per 100 euro, ma nell'involucro trova due saponette

Versa 100 euro per un telefono cellulare e riceve, invece, due saponette. La truffa del pacco va a segno a Santhià ai danni di cittadino nordafricano.

Mentre in strada a Santhià, la vittima è stata avvicinata da una persona a bordo di un’utilitaria che gli ha proposto l’acquisto di un telefono cellulare che gli ha mostrato, estraendolo da un borsello in pelle. Il prezzo era allettante poiché, sebbene si trattasse di un dispositivo usato, il costo proposto era di molto inferiore a quello di un negozio, tant’è che l'uomo ha accettato la proposta, consegnando una banconota da 100 euro e ricevendo in cambio il borsello.

A quel punto l'automobilista ha ripreso la marcia, allontanandosi velocemente. La vittima, invece, ha aperto il borsello, constatando che però all’interno non vi era un telefono di ultima generazione ma due saponette.

A quel punto l'uomo è andato dai carabinieri che, grazie alle immagini delle telecamere della cittadina, hanno identificato l'auto e l'uomo che la conduceva, un napoletano con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio che è stato denunciato per truffa.