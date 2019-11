Dialisi, la Regione chiede gli atti sull'appalto

«Chiedo alla direttrice generale dell’Asl di Vercelli Chiara Serpieri di inviare in Assessorato copia della documentazione già richiesta dal presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Alessandro Stecco, che ringrazio per l’interessamento. Chiedo altresì che mi venga inviata una relazione, da parte del Direttore esecuzione del contratto (DEC) e del Responsabile unico del procedimento (RUP), circa le modalità attraverso le quali si è generato il problema dell’allagamento dei locali. Sono interessato a conoscere chi pagherà per questo disservizio, per i danni d’immagine dell’Ente e come la Direzione dell’Asl opererà per fare in modo da evitare altri incidenti». Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sul caso dell’allagamento del reparto dialisi dell’ospedale di Vercelli.