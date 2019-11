Mokaor: tre punti sudati con il Gaglianico

Se pur con fatica, la Mokaor rispetta il pronostico e torna alla vittoria conquistando i tre punti in palio nella gara esterna con il Gaglianico. Prive di Bertolone, tenuta a riposo dopo l’infortunio di sabato scorso e di Prinetti, le bicciolane portano a casa un successo comunque meritato.

La partita ha visto la Mokaor alternare buone cose ad altre da rivedere, ma l’obiettivo del successo alla fine è stato raggiunto pur con alcune atlete ancora troppo fuori forma.

Nel primo set le bianconere schierano Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Greta Lupo centri e Paggi Libero. La Mokaor inizia bene e conclude meglio conquistando la frazione per 25/16.

Nel secondo periodo le vercellesi pur sempre in vantaggio devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione delle biellesi, che vengono alla fine superate per 25/23.

Il terzo set è ancora una volta combattuto con la Mokaor che alla fine riesce a portarsi alla fine sul 25/22, conquistando la gara per 3-0.

Sono ancora molte le cose da migliorare, ma i tre punti sono pesanti e fanno classifica, morale e consapevolezza. Ancora bene Leotta con 15 punti, Bertinazzi con 13 e Mossetti con 11. Un plauso va alla sedicenne Greta Lupo, che ha sostituito Bertolone al centro e che ha giocato come un’autentica veterana.

Il prossimo incontro per la Mokaor è previsto sabato 23 novembre a Vercelli, dove alle ore 18 scenderà in campo la Pallavolo Novi.

Sarà ancora una volta necessaria la migliore Mokaor per poter raccogliere punti.

GILBER GAGLIANICO - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 0-3 (16/25 23/25 22/25)

Bertolone, Borrini (7), Patrucco (1), Mossetti(11), Leotta(15), Fenoglio, Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti(3), Bertinazzi(13), Lupo Greta (4), Lupo Laura.

Allenatori: Gherardi-Vigliani.