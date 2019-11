"Bravi i quattordicenni di questo Amatori"

Andrea Ortogni, allenatore dell' Amatori Vercelli, traccia un bilancio in chiave costruttiva della partita, una base per il futuro: “Sono abbastanza soddisfatto della prestazione dei miei giocatori, anche se a corrente alterna, dovuta al fatto che non abbiamo una preparazione adeguata alla stagione; abbiamo iniziato molto tardi e se ne vedono i riscontri in campo. L'Amatori sta disputando questa Coppa Italia in modo da mettere in condizione i ragazzi d’essere più pronti per l’inizio del campionato.”

Il tecnico sottolinea anche la giovane età di alcuni dei suoi giocatori: “Il nostro portiere, Daniele Chiavaro, ha 14 anni: siamo davvero contenti di questo suo esordio in categoria, si è comportato molto bene per tutta la partita e si sta dimostrando valido. Logicamente, poi, i nostri errori difensivi davanti a giocatori di così tanta esperienza da marcare e la sua inesperienza hanno condotto alla differenza di reti espressa dal match. Nel finale di partita, ho inserito altri due quattordicenni, Mattia Zarattini e Mattia Vercellotti, che avevo già impiegato in altre occasioni: sto cercando di crear loro degli spazi per farli crescere.”

“Va però considerato - continua Ortogni- che finora abbiamo fatto una decina di allenamenti in cui non eravamo neanche al completo, quindi preparare una partita o mettere insieme dei movimenti per facilitare l’essere offensivi, è complicato. Per un po’ abbiamo messo in difficoltà l’Engas, poi è chiaro che la loro condizione fisica, la loro qualità e l’esperienza di chi ha giocato ad alti livelli, abbia fatto la differenza.”

Per la prossima giornata di Coppa Italia di serie B, girone A, Amatori Vercelli ospiterà al Palapregnolato CSA Agrate Brianza, sabato 23 novembre alle ore 18.