Como-Pro Vercelli 1-3 Colpaccio

Como 1

Pro Vercelli 3

MARCATORI: Rosso (PVc) al 2’; Rosso (PVc) al 18’; Comi (PVc) al 33’: Gabrielloni (C) al 59’.

AMMONITI: Peli del Como; Masi, Schiavon, Cecconi della Pro Vercelli.

Espulsi Miracoli del Como e Franchino della Pro Vercelli. Espuso anche un giocatore della panchina della Pro, per proteste.

COMO (3-5-2): Facchin; Crescenzi, Solini (Sbardella dal 75’), Toninelli; Peli (Iovine dal 77’), H’Maidat (Gabrielloni dal 46’), Bellemo, Marano (Raggio Garibaldi dal 57’), Loreto (De Nuzzo dal 57’); Miracoli, Ganz.

A disposizione: Zanotti, Ferrazzo, Bovolon, Iovine, Celeghin, Gabrielloni, Bolchi, Vocale, Raggio Garibaldi, Sbardella, De Nuzzo. All. Banchini.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Iezzi; Varas (Bani dal 67’), Schiavon, Mal; Azzi, Comi (Cecconi dal 67’), Rosso (Della Morte dal 67’).

A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Cecconi, Bani, Ciceri, Della Morte, Russo, Romairone, Carosso, Merio. All. Gilardino.

Arbitro: Petrella di Viterbo

Gilardino voleva rivedere la Pro che aveva vinto a Novara e Siena e i suoi giocatori lo hanno accontentato: 3 a 1 sul campo del Como.

PRIMO TEMPO

Ed è subito Rosso, che di nome fa Simone e col sinistro fa gol dopo due minuti. L’azione, partita da Azzi, premia pressing e rimpalli a favore della Pro. La sfera arriva a Rosso che, sulla sinistra, riceve, fa due passi e freddamente mette dentro. Como 0 Pro Vercelli 1 e per Rosso sono due gol (consecutivi).

Bravo Varas a destreggiarsi al limite dell’area, il tiro è alto (7’).

Nel Como giocano gli ex Crescenzi e Bellemo; quest’ultimo è il perno del gioco. Non c’è, invece, Max Gatto. In attacco il centravanti Ganz, ex centravanti dell’Ascoli, 4 gol quest’anno.

Simone Rosso, ancora lui, al 18’: cross dalla destra di Franchino, l’ala, lasciata sola dai marcatori del Como, insacca di testa: Como 0 Pro Vercelli 2 e per Simone Rosso i gol sono tre.

In fase di non possesso il 4-3-3 della Pro diventa 4-1-4-1.

Fuga di Azzi – che sul campo pesante sta andando a nozze – che davanti alla porta avversaria spara sul palo.

Ancora Varas, bel tiro alto su azione conseguente a calcio d’angolo conquistato da Mal.

Sventola di Miracoli, devia un difensore, palla alta ma non di troppo sulla traversa della porta difesa da Moschin.

Su angolo battuto da Franchino, la Pro trafigge il Como con Comi, di testa:3 a 0 per i bianchi. È il 33’. Quarta rete per Comi.

Ganz cade in area, il Como reclama il penalty, siamo nel recupero.

SECONDO TEMPO

Il Como (facendo entrare Gabrielloni) passa dal 3-5-2 al 3-4-3.

Bella chiusura di Iezzi, che sbroglia un’azione pericolosa dei comaschi.

Bellemo da fuori area, respinge Moschin in angolo, il Como sta premendo, la Pro controlla.

Ganz dalla destra serve Gabrielloni che indisturbato accorcia: Como 1 Pro Vercelli 3. È il 59’.

Como ringalluzzito, ma la Pro non sembra in crisi.

Tre cambi nella Pro al 67’: Cecconi per Comi, Della Morte per Rosso, Bani per Varas. Escono tre, insomma, che hanno speso molto.

Ganz, servito in area, accorcia ancora, ma era fuorigioco.

Espulso un giocatore della panchina della Pro.

Mancano 6 minuti al termine più recupero.

Sberla di Bellemo, risponde Moschin, pronto a parare. Mano 4.

92’, l’arbitro caccia Miracoli e Franchino, per una quasi-rissa.