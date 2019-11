Pallets, interviene il Pd: "Ambiente, salute e redditività i nodi da sciogliere con Iren"

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Partito Democratico di Vercelli condivide le dichiarazioni e gli impegni assunti dal nostro consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Doriano Bertolone, circa le imprescindibili garanzie sulla tutela ambientale e la salute dei cittadini di Vercelli e dei paesi limitrofi del progetto industriale presentato da ASM di Vercelli per la realizzazione di uno stabilimento per il recupero del legno da raccolta differenziata finalizzato alla produzione di pallets pressati e pallets block localizzato in via Cesare Libano.



In occasione della prossima Conferenza dei Servizi verranno esaminate attentamente le modifiche-integrazioni al progetto, recentemente presentate da ASM-IREN, al fine di avere garanzie certe, sulla base delle valutazioni e delle verifiche che in quella sede verranno condotte dalle strutture esperte dell’ARPA, circa gli impatti ambientali soprattutto connessi alle emissioni in atmosfera del ciclo produttivo, con particolare riferimento alla formaldeide.



Una volta ottenute le garanzie ambientali e sulla salute della popolazione, il Partito Democratico, insieme al proprio Gruppo Consigliare della città di Vercelli, intende approfondire con ASM-IREN nelle sedi istituzionali più opportune le caratteristiche ecologiche, industriali e finanziarie dell’investimento produttivo al fine di garantire: la migliore ricaduta in termini di economia circolare del progetto; la massima ricaduta occupazionale e l’utilizzo delle migliori tecnologie produttive; le prospettive di mercato e la redditività dell’investimento a favore dell’Azienda partecipata dal Comune e dunque anche dell’economia cittadina, nonché il sistema di reperimento delle risorse finanziarie necessarie.



Il Partito Democratico di Vercelli auspica che su tali problematiche si possa garantire, da parte delle istituzioni e delle forze politiche, la più completa corretta e trasparente informazione alla città e ai cittadini.