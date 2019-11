L'Asl sulla Dialisi: "Accertamenti per capire le cause dell'accaduto"

Riceviamo e pubblichiamo.

In merito alle fotografie che stanno circolando su Facebook relative al reparto di dialisi precisiamo che da circa un mese sono in corso dei test per sperimentare il corretto funzionamento del circuito delle acque. Circuito che è indispensabile per il trattamento dialitico dei pazienti. Ciò viene effettuato per far sì che al momento di avvio dell’attività ci siano tutte le condizione per garantire la sicurezza ai pazienti. Sono in corso gli accertamenti dei tecnici per verificare quali siano le cause che hanno portato a questo evento e gli interventi da fare. Se ci sono stati lavori eseguiti in modo non corretto si provvederà a risolvere tempestivamente il problema.

L’Asl sta inoltre verificando chi abbia diffuso fotografie scattate in un’area interdetta al pubblico perché ancora soggetta a cantiere ed adotterà i provvedimenti di conseguenza.